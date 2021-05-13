В Израиле под ружье поставили девять тысяч резервистов

После конфликта между Израилем и Палестиной израильская армия в срочном порядке призывает порядка девяти тысяч резервистов, передает "Царьград". Это соответствует оперативным потребностям, заявили в пресс-службе вооруженных сил Израиля.
После конфликта между Израилем и Палестиной израильская армия в срочном порядке призывает порядка девяти тысяч резервистов, передает "Царьград". Это соответствует оперативным потребностям, заявили в пресс-службе вооруженных сил Израиля.
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