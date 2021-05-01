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Общество
Володин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда

Володин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с 1 Мая. Текст сообщения опубликован на сайте Госдумы.

Продолжение: Володин напомнил о вступающих в силу майских законах

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Россия – социальное государство, создание условий для достойной жизни и свободного развития человека, охрана труда и гарантированная заработная плата закреплены в Конституции, подчеркнул Володин в своем поздравлении.

Несмотря на современные вызовы, в России гражданам оказывается постоянная помощь и поддержка, отметил спикер. Государство выполняет все социальные обязательства, добавил он.

"Желаю здоровья и успехов. С праздником!» – сказано в обращении председателя ГД.

1 мая 1886 года рабочие в США организовали митинг и потребовали ввести восьмичасовой рабочий день. В память об этом событии конгресс II Интернационала в 1889 году постановил считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.

Первомайские демонстрации с тех пор начали проводить во многих странах. В России она впервые прошла в 1891 году в Санкт-Петербурге, а спустя четыре года – в Москве.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 1 мая 2021, 10:55

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