Володин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда

Россия – социальное государство, создание условий для достойной жизни и свободного развития человека, охрана труда и гарантированная заработная плата закреплены в Конституции, подчеркнул Володин в своем поздравлении.
Несмотря на современные вызовы, в России гражданам оказывается постоянная помощь и поддержка, отметил спикер. Государство выполняет все социальные обязательства, добавил он.
"Желаю здоровья и успехов. С праздником!» – сказано в обращении председателя ГД.
1 мая 1886 года рабочие в США организовали митинг и потребовали ввести восьмичасовой рабочий день. В память об этом событии конгресс II Интернационала в 1889 году постановил считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.
Первомайские демонстрации с тех пор начали проводить во многих странах. В России она впервые прошла в 1891 году в Санкт-Петербурге, а спустя четыре года – в Москве.
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