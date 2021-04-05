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Общество
Роскомнадзор будет замедлять Twitter до 15 мая

Роскомнадзор будет замедлять Twitter до 15 мая

Роскомнадзор продолжит замедлять работу социальной сети Twitter до 15 мая. Американская компания стала активнее удалять запрещенный контент и выполнила часть требований, сообщили в пресс-службе регулятора.
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После ограничения соцсети администрация начала активнее удалять незаконную информацию. Заблокировано 1,9 тысячи материалов наркотического, порнографического и суицидального характера.

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РКН: Темпы удаления запрещенной информации в Twitter неудовлетворительные

Темпы удаления запрещенной информации повысились. Из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалено 580. Среднее время удаления – 81 час, но по российским законам это необходимо делать в течение 24 часов, отметили в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Роскомнадзор с 2017 года направил в адрес Twitter 28 тысяч требований об удалении запрещенных материалов. 10 марта регулятор начал замедлять работу соцсети на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. После этого американская компания начала удалять незаконный контент.

2 апреля Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за отказ блокировать запрещенные материалы. Решение вынес Таганский суд Москвы.

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Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 11:30 Источник: Роскомнадзор ✓ Надежный источник

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