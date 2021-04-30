В Швеции откопали старинный клад

В лесу к северу от Гетеборга на юго-западе Швеции местный откопал клад бронзового века. Всего он обнаружил порядка пяти десятков предметов, среди которых оказались ожерелья, булавки и другие украшения. Их возраст оценивается в две с половиной тысячи лет. Специалисты уже выдвинули версию, что тайник был оставлен древними людьми в качестве подношения их божествам.

