Суд увеличил штраф для Twitter до 8,9 млн рублей

Таганский районный суд Москвы довел штраф для американской социальной сети Twitter до 8,9 миллиона рублей за отказ заблокировать противоправный контент. Ранее сообщалось, что компанию обязали выплатить 3,2 миллиона рублей за неудаление призывов к запрещенным митингам.

