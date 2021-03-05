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Общество
Кто пытается очернить подвиг Зои Космодемьянской

Кто пытается очернить подвиг Зои Космодемьянской

Кадр из фильма "Зоя"
Против российской молодежи развернулась масштабная кампания по очернению отечественной истории. Эксперты московской компании "Крибрум" провели исследование о попытках дискредитации подвига Зои Космодемьянской.
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Атаками на образ Зои Космодемьянской организаторы кампании пытаются поставить под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы, отметил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Образ первой женщины – Героя Советского Союза начал подвергаться атакам в начале 90-х годов, сказано в исследовании. Тогда в общественное сознание было вброшено два мифа: что у нее было задание уничтожить дома местных жителей, и именно ими она якобы была схвачена, а самих немцев в деревне не было, второй – Космодемьянская была психически больна.

Эти мифы не имеют документальных подтверждений, подчеркнул Ашманов.

"Первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни, – объяснил он.

Пики в обсуждении образа Космодемьянской завязаны на заявления публичных персон, говорится в исследовании. Также специалисты отмечают взаимосвязь российской медийной личности с активностью блогеров с Украины.

«В 09.12.2016 в издании Insider появляется публикация * А. Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – приводит выдержки из исследования "Комсомольская правда".

В свою очередь журналист Александр Невзоров называл Зою Космодемьянскую "фанатичной сталинисткой". Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило проверить его слова на соответствие закону, а пользователи Сети обвинили журналиста в оправдании нацизма.

Специалисты "Крибрума" выявили закономерность: каждый год активность обсуждения Зои усиливается в день ее рождения, смерти, в дату присвоения ей звания Героя и в День Победы.

Но несмотря на многочисленные нападки, подавляющее большинство аудитории относится к ней как героине и готово ее защищать.

"Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – говорит Ашманов.

Эксперты отметили, что в 2015-2016 годы на "Фейсбук" значительно выросло число комментариев со стороны украинских пользователей, которые высказывались о подвиге Зои негативно. На них пришлась большая часть негатива о Космодемьянской на "Фейсбук".

С 2017 года выросла доля авторов из Белоруссии и Казахстана. "Это может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией», – полагают авторы исследования.

Инициаторы атаки на Зою пытаются убедить аудиторию, что партизанка не осознавала своих действий. Те, кто распространяет негатив о Космодемьянской, стараются убедить остальных, что красноармейцы не были способны на подвиг. сказано в исследовании.

"Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста, – говорит Ашманов.

Дегероизация подвига Зои связана с обыкновенной русофобией, которую активно продвигают в соцсетях, полагают эксперты "Крибрума". Ознакомиться с исследованием можно здесь.

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Автор: 5 марта 2021, 15:37 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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