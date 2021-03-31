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Общество
Матвиенко сравнила конкурс "Лидеры России" со скоростным лифтом

Матвиенко сравнила конкурс "Лидеры России" со скоростным лифтом

Конкурс управленцев "Лидеры России" полностью оправдывает ожидания и является одним из самых эффективных кадровых проектов в стране, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что за несколько лет в нем приняли участие сотни тысяч человек.
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Аналогов конкурса "Лидеры России" в мире нет, отметила Матвиенко. «Это один из самых эффективных кадровых проектов в нашей стране — около 700 тысяч человек уже приняли участие в конкурсе», — сказала парламентарий.

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Стартовала регистрация на четвертый сезон конкурса "Лидеры России"

Она напомнила, что победители получают высокие должности. Политик сравнила конкурс "Лидеры России" со скоростным лифтом, который поднимает участников на разные этажи госуправления.

По ее мнению, у "Лидеров России" есть большой нереализованный потенциал. В Совете Федерации внимательно следят, чтобы в конкурсе могли принять участие представители всех регионов, заключила спикер СФ.

В четверг, 31 марта, началась регистрация участников четвертого сезона "Лидеров России". Она продлится до 26 апреля, в середине июня завершатся дистанционные испытания.

В конце лета и начале осени начнутся полуфиналы треков, а суперфинал пройдет в марте следующего года. Победителей конкурса в течение года будут курировать наставники – политики, бизнесмены и другие.

Четвертый сезон "Лидеров России" разделен на восемь треков. Шесть из них основные: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Два дополнительных направления – международное и студенческое. Участники могут выбрать один трек.

За три года на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Победителями стали 313 участников. 270 человек получили высокие посты.

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Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 17:56 Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник

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