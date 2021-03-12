В Москве подвели итоги дистанционного этапа "Конкурса политологов"

"Конкурс политологов" – это совершенно новый для России кадровый проект, инициированный администрацией президента 12 января. Сегодня в Москве озвучили результаты дистанционного этапа конкурса. Онлайн-тестирование прошли около полутора тысяч участников. Организатором Конкурса стала АНО "Экспертный институт социальных исследований" (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".
21 участник набрал высокие баллы – это более 600 Т-баллов. Все они успешно завершили дистанционный этап вне зависимости от полученной оценки презентации проекта. Стоит отметить, что Т-баллы – это шкала измерения, в которой минимальное значение – 200, максимальное – 800. Аналогичными методиками пользуются самые известные системы тестирования мире – TOEFL, GMAT, SAT. Такая шкала позволяет более дифференцированно различать успешных и неуспешных участников.
"Проходной балл, с учетом общей численности конкурсантов, был установлен на уровне 499 Т-баллов, его преодолели более 600 человек. Итоговый отбор участников полуфинала был проведен на основе оценки представленных ими презентаций проектов", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Оценивали презентацию каждого участника два эксперта из числа профессиональных политтехнологов. Среди проектов, которые были представлены, целый ряд вызвал особый интерес с их стороны. Авторы продемонстрировали глубокое понимание политической проблематики, предложили ряд неординарных решений. "В целом уровень материалов был весьма высоким", – подчеркнула руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Екатерина Соколова.
Окончательное решение о допуске конкурсантов в следующий этап принималось коллегиально – на заседании Экспертного совета Конкурса. Задачей членов Экспертного совета стали верификация результатов тестирования и оценки презентаций проектов, проверка соблюдения всех необходимых процедур.
"В случае поступления апелляций от участников именно совет мог бы их рассмотреть", – сообщил член совета Павел Безручко.
Полуфинал "Конкурса политологов" пройдет в апреле в Москве. На той же площадке состоится и финал Конкурса. Победители получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.
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