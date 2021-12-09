Юрьев день: традиции и приметы 9 декабря

9 декабря 2021 года отмечается церковный праздник в честь памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В народе его называют Юрьев день, Юрий Зимний или Егорий Зимний.

История

Чтобы узнать, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве.

Что нельзя делать 9 декабря

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя оставаться в должниках. Кроме того, не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Также запрещено лежать и бездельничать. В этот православный праздник нельзя использовать расчески и ножницы.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник существует множество поверий и примет. В народе День Георгия Победоносца называют Юрьев день или Егорий Зимний.Наши предки верили, что 9 декабря зима окончательно вступает в свои права и начинаются настоящие холода.

В этот православный праздник было принято, выезжая по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Юрьева дня нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. К 9 декабря старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.