Юрьев день: традиции и приметы 9 декабря

История
Чтобы узнать, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве.
Что нельзя делать 9 декабря
Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя оставаться в должниках. Кроме того, не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Также запрещено лежать и бездельничать. В этот православный праздник нельзя использовать расчески и ножницы.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник существует множество поверий и примет. В народе День Георгия Победоносца называют Юрьев день или Егорий Зимний.Наши предки верили, что 9 декабря зима окончательно вступает в свои права и начинаются настоящие холода.
В этот православный праздник было принято, выезжая по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Юрьева дня нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. К 9 декабря старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.
- Если в этот день холодно, то зима обещает быть очень суровой и долгой.
- Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам.
- Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.
- Сильный ветер 9 декабря – к трескучим морозам.
- Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.