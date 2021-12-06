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Митрофанов день: Что нельзя делать 6 декабря

Митрофанов день: Что нельзя делать 6 декабря

6 декабря православные чтят память Митрофана Воронежского.
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Митрофан Воронежский был епископом Русской церкви.

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 Православные праздники

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История

В 40 лет Митрофан овдовел и принял монашеский постриг, после чего стал епископом. Он много сил тратил на укрепление православия в умах русских людей и помогал строительству новых храмов. Позже Митрофан Воронежский принял схиму, взяв себе имя Марий. Мощи святого находятся в Благовещенском соборе в Воронеже. Также в этот церковный праздник вспоминают князя Александра Невского.

Что нельзя делать 6 декабря

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на ограничения, связанные с этим днем. В православный праздник святого Митрофана нельзя носить новую и неудобную обувь, чтобы не было проблем в общении и ссор. Ругаться и ссориться тоже не стоит, это может призвать нечистую силу, которая будет сопровождать человека и приносить постоянные проблемы. В этот церковный праздник одиноким девушкам не стоит есть домашнюю еду, чтобы не остаться без мужа еще год. Громкие крики, песни могут спугнуть удачу. Этот православный праздник категорически запрещает зависть и общение с недоброжелателями. Не стоит отправляться в путешествие или дальнюю дорогу. Православный праздник святого Митрофана отлично подходит для причастия, не стоит пренебрегать этим обрядом.

Традиции и приметы

6 декабря 2021 года православные отмечают Митрофанов день. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы и предсказывали по ним будущее.

  • Солнце в этот день предвещает теплое лето
  • Затянутое тучами небо обещает метель
  • Низкие облака – зима будет морозной.

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Фото: Aleksander Grishin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
6 декабря 2021, 00:14 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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