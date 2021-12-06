Митрофанов день: Что нельзя делать 6 декабря

6 декабря православные чтят память Митрофана Воронежского.

Митрофан Воронежский был епископом Русской церкви.

История

В 40 лет Митрофан овдовел и принял монашеский постриг, после чего стал епископом. Он много сил тратил на укрепление православия в умах русских людей и помогал строительству новых храмов. Позже Митрофан Воронежский принял схиму, взяв себе имя Марий. Мощи святого находятся в Благовещенском соборе в Воронеже. Также в этот церковный праздник вспоминают князя Александра Невского.

Что нельзя делать 6 декабря

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на ограничения, связанные с этим днем. В православный праздник святого Митрофана нельзя носить новую и неудобную обувь, чтобы не было проблем в общении и ссор. Ругаться и ссориться тоже не стоит, это может призвать нечистую силу, которая будет сопровождать человека и приносить постоянные проблемы. В этот церковный праздник одиноким девушкам не стоит есть домашнюю еду, чтобы не остаться без мужа еще год. Громкие крики, песни могут спугнуть удачу. Этот православный праздник категорически запрещает зависть и общение с недоброжелателями. Не стоит отправляться в путешествие или дальнюю дорогу. Православный праздник святого Митрофана отлично подходит для причастия, не стоит пренебрегать этим обрядом.

Традиции и приметы

6 декабря 2021 года православные отмечают Митрофанов день. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы и предсказывали по ним будущее.