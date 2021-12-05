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Прокопьев день: Что нельзя делать 5 декабря

Прокопьев день: Что нельзя делать 5 декабря

5 декабря православные чтят память священномученика Прокопия
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Святой Прокопий жил в Иерусалиме и был чтецом Кесарийской церкви.

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История

Прокопий объяснял прихожанам Священное Писание, переводил его на сирийский. Он был целителем и умел изгонять злые силы из одержимых. Наместник Палестины, где Прокопий проповедовал, был тогда язычником. По этой причине он приказал принести святого в жертву идолам. После долгих мучений Прокопий принял смерть. В честь него был назначен православный праздник.

Что нельзя делать 5 декабря

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание на запреты, связанные с этим днем. В церковный праздник Прокопьев день нельзя дарить живые цветы, так как они могут забрать жизненную энергию. Если вам подарили букет, его нужно поставить в нежилое помещение, например, в коридор. Нельзя отдавать сахар и соль, вместе с ними можно отдать удачу. В этот православный праздник нельзя давать в долг, чтобы не поссориться с одалживающим. Гостей нельзя класть на супружескую кровать, иначе может быть развод. В церковный праздник святого Прокопия нельзя пить крепкий алкоголь и лениться. Не стоит также проходить мимо нуждающихся, нужно подать милостыню. Этот православный праздник неблагоприятен для путешествий.

Традиции и обычаи

5 декабря 2021 года православные отмечают Прокопьев день. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.

  • Теплая погода – к затяжной зиме
  • Если вода поднимается – скоро будет потепление
  • Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и много снега

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
5 декабря 2021, 06:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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