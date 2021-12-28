Карту "Тройка" принимают в четырех тысячах автобусах Подмосковья

Автобусы Подмосковья оборудованы стационарными терминалами, также доступна оплата через мобильный терминал.
В автобусах, где принимают "Тройку", размещены специальные информационные стикеры. Для масштабирования единой билетной системы на девяти автовокзалах волонтеры раздадут пассажирам пять тысяч московских транспортных карт.
Ликсутов напомнил, что каждый день в столицу приезжают миллионы жителей Подмосковья. Оплата "Тройкой" – это выгодно и удобно, подчеркнул заммэра.
"В следующем году совместно с регионом планируется подключить к билетной системе еще более девяти тысяч транспортных средств, а в дальнейшем — ввести оплату картой “Тройка” на всех маршрутах Московской области", – рассказал он.
Жители столичного региона совершили более четырех миллионов поездок по "Тройке". Программа лояльности сэкономила пассажирам 1,1 миллиона рублей.
Единая билетная система запущена в феврале 2021 года на 700 маршрутах Подмосковья. Спустя несколько месяцев заработала программа лояльности.
С помощью "Тройки" жители Московской области экономят до 35% на поездках. В месяц выгода составляет более 400 рублей, в год – 4,8 тысячи.