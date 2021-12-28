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Карту "Тройка" принимают в четырех тысячах автобусах Подмосковья

Карту "Тройка" принимают в четырех тысячах автобусах Подмосковья

К системе оплаты проезда картой "Тройка" подключили более четырех тысяч автобусов Подмосковья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Автобусы Подмосковья оборудованы стационарными терминалами, также доступна оплата через мобильный терминал.

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В автобусах, где принимают "Тройку", размещены специальные информационные стикеры. Для масштабирования единой билетной системы на девяти автовокзалах волонтеры раздадут пассажирам пять тысяч московских транспортных карт.

Ликсутов напомнил, что каждый день в столицу приезжают миллионы жителей Подмосковья. Оплата "Тройкой" – это выгодно и удобно, подчеркнул заммэра.

"В следующем году совместно с регионом планируется подключить к билетной системе еще более девяти тысяч транспортных средств, а в дальнейшем — ввести оплату картой “Тройка” на всех маршрутах Московской области", – рассказал он.

Жители столичного региона совершили более четырех миллионов поездок по "Тройке". Программа лояльности сэкономила пассажирам 1,1 миллиона рублей.

Единая билетная система запущена в феврале 2021 года на 700 маршрутах Подмосковья. Спустя несколько месяцев заработала программа лояльности.

С помощью "Тройки" жители Московской области экономят до 35% на поездках. В месяц выгода составляет более 400 рублей, в год – 4,8 тысячи.

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Фото: АГН Москва
Автор: 28 декабря 2021, 14:40 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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