"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "30-го мая"

В Москве 26 декабря в театре Прогресс сцена
Армена Джигарханяна
пройдет комедийный триллер "30-го мая" с Ингой Оболдиной в главной роли. Спектакль не оставит вас равнодушными!
В сюжете история трех подруг, которые много лет подряд собираются на девичник и в этом году этот день 30-го мая.
Только раз в полгода они могут забыть о мужьях и детях. В этот день они могут поговорить по душам, подурачиться и поплакать. Подруги и не подозревают, чем может обернуться для каждой из них 30-е мая на этот раз.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 22 декабря.