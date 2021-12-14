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"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "30-го мая"

"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "30-го мая"

Хотите сходить в театр в канун Нового года? "Дни.ру" помогут вам в этом.
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В Москве 26 декабря в театре Прогресс сцена Армена Джигарханяна пройдет комедийный триллер "30-го мая" с Ингой Оболдиной в главной роли. Спектакль не оставит вас равнодушными!

В сюжете история трех подруг, которые много лет подряд собираются на девичник и в этом году этот день 30-го мая.

Только раз в полгода они могут забыть о мужьях и детях. В этот день они могут поговорить по душам, подурачиться и поплакать. Подруги и не подозревают, чем может обернуться для каждой из них 30-е мая на этот раз.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

  1. Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
  2. Подпишитесь на @dniru;
  3. Поставьте лайк этой публикации.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 22 декабря.

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Фото: Пресс-служба
14 декабря 2021, 16:39

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