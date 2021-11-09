Собянин рассказал о планах благоустройства территории у реки Яузы

Перед разработкой концепции благоустройства власти провели опрос местных жителей. Среди проблем они назвали слабую освещенность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку досуговых и спортивных объектов.

Проект благоустройства учитывает пожелания москвичей. В парке создадут новые беговые и велосипедные маршруты, в пойме проложат экотропу, у воды сделают деревянные пирсы. Также планируется обустроить общественную площадь с кафетерием и амфитеатром.

"В парке станет больше зелени за счет высадки нескольких тысяч деревьев и кустарников, устройства цветников и газонов. Комфортный променад обеспечат не только удобные тропинки, но и скамейки, фонари. Вечернюю красоту живописной поймы реки подчеркнут сотни светильников архитектурно-художественной подсветки", – рассказал Собянин.

Благоустройство парка от МКАД до Енисейской улицы – очередной этап в создании рекреационного маршрута длиной более 16 километров. Он будет связан с другими зелеными зонами столицы – Лосиным островом, Сокольниками, ВДНХ, Главным ботаническим садом РАН.

Высказать мнение о проекте благоустройства можно на портале "Активный гражданин" ("Яуза вдоль Северодвинской улицы" и "Яуза — от Широкой до Енисейской").

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка "Покровское-Стрешнево". В проекте учтено все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей, подчеркнул он.