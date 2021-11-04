Соцсеть ЯRUS подарила четырем победителям адской гонки новые айфоны

В четырех городах России адская гонка за призами, организованная социальной сетью ЯRUS в конце октября, закончилась для смельчаков обретением новых iPhone 13. Чтобы вырвать победу у соперников, каждый из них объехал все постаматы OZON в своем городе и в одном нашел спрятанный смартфон.



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