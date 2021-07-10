Организаторы подвели итоги конкурса от социальной сети "ЯRUS"

Похороны Владимира Меньшова Певица МакSим в коме: подробности Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Суббота
10 июля
Лента новостей
15:13
"Царапала как кошка": Салтыков подвергся насилию бывшей жены
15:08
Дочь Успенской шокировала россиян кардинальными переменами во внешности
15:04
Экономист Романчук: "В Минске сами испугались того, что сказали о Евросоюзе"
15:03
В России снова побит абсолютный рекорд смертности от ковида
14:21
Втянутую в секс-скандал Лорак заставили замолчать: Меладзе постарались
13:59
"Все становится зараженным": Приходько дала оплеуху вышедшей на сцену театра Бузовой
13:25
Панацея от смерти: Тяжелобольной МакSим нашли "волшебный" препарат
13:23
Намучилась сполна: Черная полоса Алисы Аршавиной
13:07
"Это лохи какие-то, самозванцы": актер Епифанцев вывел экстрасенсов на чистую воду
12:17
"Все обострилось": Татьяна Лазарева мучается неизлечимым заболеванием
12:17
Устроила западню: Николаев объяснил странные выходки Пугачевой на сцене
11:25
Скрывает детей? Что известно о личной жизни Кабаевой
11:22
Альцгеймер? Джо Байден снова забыл имя американского министра
10:41
Народ молится за резко сдавшую Пугачеву: Еле ходит
07:52
"Много раз и очень болезненно": Решетова заявила об избиениях
04:27
Жарища! Полина Гагарина пошла на улицу в латексных трусах и сапогах
02:36
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 10 июля
00:04
Рассказавшей об унизительном сексе бывшей жене Аршавина дали под дых
22:39
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
21:54
Бандере хотят вернуть звание Героя Украины
21:40
В Новой Москве мигранты устроили массовую драку
21:29
В Москве спасли тонувшего в пруду ребенка
21:05
В Серпухове надругались над женщиной в парке
21:01
Путин и Байден провели телефонный разговор
20:38
Умер знаменитый ведущий РЕН ТВ
20:21
Политолог Погребинский: США не хотят брать Украину в НАТО
19:49
В Хабаровске ехавшие на вызов пожарные погибли в ДТП
19:15
Политолог Сатановский обвинил США в убийстве президента Гаити
18:55
Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно
18:54
"Большинство жен портят свои отношения": муж Бородиной разоткровенничался перед разводом
18:46
"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог
18:36
Под Челябинском пожар перекинулся на крыши домов
18:22
На каком сроке беременным можно прививаться от COVID-19? Ответ Роспотребнадзора
18:16
"Какие у нее ко мне претензии?": директор "Ленкома" взорвался после вопроса о дочери Захарова
18:15
Мамина копия: Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына
18:10
Оголившаяся мать Насти Ивлеевой всполошила россиян
18:04
США поставили Зеленского на место из-за коррупции
17:31
Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года
17:28
В Симферополе женщину госпитализировали после падения со второго этажа в аэропорту
17:27
"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться
17:23
"В глазах потемнело": Бабкиной стало плохо прямо на сцене
16:55
В Анапе на прогулочном судне взорвался газ
16:51
Директор раскрыл пенсию ушедшего на покой Моисеева
16:45
Только родившая избранница Янковского удивила стройностью: Как будто и не было
16:37
"Дай бог вам с Ксенией девочку!": Собчак и Богомолова отправили в роддом
16:13
Мадонна влезла в скандал с недееспособной Бритни Спирс
16:13
"Мы неплохо смотримся вместе": Лорак высказалась о связи с Лазаревым
16:06
"Не жрите его!": ужасающий поступок Голубкиной в день похорон Меньшова ошарашил россиян
16:02
Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника
15:55
Заявления Лукашенко о "западной угрозе" адресованы России – политолог Шрайбман
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться
Тихановская о борьбе Лукашенко со СМИ: Режим боится правды
"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Лукашенко опасается начала войны в Белоруссии: Международной безопасности не существует
Лидер НАУ Латушко отмерил президентский срок для Лукашенко
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Организаторы подвели итоги конкурса от социальной сети "ЯRUS"

Организаторы подвели итоги конкурса от социальной сети "ЯRUS"

Организаторы конкурса на лучший видеоролик "Необычная Россия" подвели итоги. Он проходил по инициативе администрации новой социальной сети "ЯRUS".
прочитано 229 раз

По условиям конкурса, участникам нужно было снять творческое видео о самом интересном месте в своем населенном пункте, уложившись в три минуты. Затем отправить ролик организаторам. По их словам, основная цель конкурса заключалась в том, чтобы познакомить россиян с малоизвестными, но интересными уголками нашей страны. Абсолютно все работы участников публиковали на главной странице "ЯRUS", и за два месяца они набрали в сумме 2,5 млн просмотров.

В конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек, но в финал отобрали только 100 лучших видео. Призовыми стали три. Первое место досталось жителю Краснодарского края Сергею Руденко, показавшему живописную природу станицы Варениковская. Организаторы конкурса передадут победителю квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

Второе место присудили двум орловчанкам Ольге Хомутовой и Анне Вагановой, устроившим экскурсию по родному городу. Жюри оценили качество съемки и особую подачу авторов. Девушкам подарят iPhone 12 Pro на 256gb.

Третье место занял житель Волгоградской области Руслан Итакаев, снявший уникальный ролик об острове Сарпинский. В видео есть как кадры с квадрокоптера, так и "с руки" а также добавлены семейные фотографии. Конкурсант получит GoPro.

Все работы участников можно посмотреть в приложении "ЯRUS". Организаторы поблагодарили всех за активность и проявленный интерес к тематике конкурса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: YouTube.com
Автор: 10 июля 2021, 14:04

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Скрывает детей? Что известно о личной жизни Кабаевой

В Сети ходят всевозможные слухи
Шоу-бизнес

"Это лохи какие-то, самозванцы": актер Епифанцев вывел экстрасенсов на чистую воду

Артист обрушился на жуликов
Шоу-бизнес

Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Названы причины болезни
Шоу-бизнес

"Лютая несправедливость": раскрыта правда о публичном срыве Билана

Сестра певца прояснила ситуацию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+