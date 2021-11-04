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Общество
День иконы Казанской Божьей матери: что нельзя делать 4 ноября

День иконы Казанской Божьей матери: что нельзя делать 4 ноября

4 ноября 2021 года православные христиане отмечают День Казанской иконы Богородицы.
прочитано 1613 раз

4 ноября празднуется день осенней иконы Казанской Божьей Матери. Это великий православный праздник, который имеет множество традиций.

Дева Мария издревле считалась покровительницей незамужних девушек. Поэтому 4 ноября на Руси зачастую играли свадьбы. Люди верили, что это даст новоиспеченной семье счастье и взаимопонимание мужа и жене. На венчании для этого невесте всегда давали в руки икону Казанской Божьей Матери.

ТРАДИЦИИ

4 ноября в церковный праздник Казанской Божьей Матери на Руси всегда открывались осенние сельские ярмарки. Считалось, что продукты на таких ярмарках приносят пользу как покупателю, так и продавцу.

4 ноября 2021 года верующим обязательно нужно посетить храм. Христиане молятся в этот церковный праздник Богородице за здоровье родных. Женщины просят в храме у иконы Казанской Божьей Матери о здоровье детей.

Незамужние девушки просят Казанскую Божью Мать о скором замужестве и хорошем муже. В этот день люди обязательно шли на службу и посещали Крестный ход, неся в руках икону Казанской Божьей Матери. Дома это праздник отмечали особенно, старались приготовить как можно больше вкусных блюд для семьи.

Женщины 4 ноября на Казанскую сохраняли молодость и красоту. Для этого они брали гладкие березовые ветки в инее и смотрелись в них как в зеркало.

ЗАПРЕТЫ

  • 4 ноября 2021 года запрещено ругаться
  • В этот день нельзя стирать, мыть полы, делать генеральную уборку в доме
  • Нельзя ехать куда-то далеко
  • Заниматься тяжелой работой
  • Браться за срочные неотложные дела

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Фото: Vladimir Khodakov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2021, 02:52 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость Иванов Аркадий Васильевич, epl450@rambler.ru
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По чьему безответственному недомыслию день явления казанской иконы Божией матери предлагается отмечать 4 ноября вместо 1 (ПЕРВОГО!) ноября! Как всюду отмечалось (и отмечается) произошло это явление 22 октября 1612 г ПО СТАРОМУ СТИЛЮ, т..<цензура>. по юлианскому календарю. Тогда обнаружилось, что накопилось 10 неучтённых дней. Европа перешла на Григорианский календарь с этой поправкой, . клерикальная Россия не хотела переходить. А каждый век прибавлял ещё один год так накопилась поправка 13 дней для ХХ века. А для ХУ1 века она - осталась 10 дней. И праздновать нужно ПЕРВОГО ноября! Читайте астрономи
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