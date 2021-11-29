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В районе Орехово-Борисово Южное в этом году привели в порядок 30 дворов

В районе Орехово-Борисово Южное в этом году привели в порядок 30 дворов

Работы по благоустройству провели на 30 дворовых территориях, рассказали в районном "Жилищнике".
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"В 2021 году в рамках программных мероприятий осуществлялись работы по благоустройству 30 дворовых территорий, в том числе комплексное благоустройство 12 дворов, в 18 дворах прошел ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бортового камня", – отметили в учреждении.

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Кроме того, специалисты провели реконструкцию 12 детских площадок района. На них установили новые игровые и спортивные комплексы, тренажеры, садовые диваны, а также положили новое покрытие и газон.

Помимо этого, в текущем году отремонтировали пять спортивных площадок. Благоустройство прошло и на территории двух детских садов Орехова-Борисова Южного.

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Фото: mos.ru
Автор: 29 ноября 2021, 11:15

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