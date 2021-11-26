"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт “Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу”

В Москве 4 декабря в Государственном Кремлевском Дворце пройдет потрясающий концерт. В исполнении Рикардо Уолкера и Белинды Дэвидс прозвучат хиты лучших исполнителей в мире Майкла Джексона и Уитни Хьюстон.Для того, чтобы гости могли насладиться наследием двух великих артистов, два шоу объединили в одно. Вас будет ждать ослепительная феерия звука, роскошные сценические костюмы, спецэффекты, шоу-балет, бэк-вокал и великолепные голоса солистов.
Неповторимая "лунная походка" Майкла Джексона в исполнении
Рикардо Уолкера однозначно произведет впечатление. А вот про исполнение Белинды Дэвидс часто говорят: "На мгновение показалось, что Уитни Хьюстон жива".
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Для прохода на концерт будет необходим QR-код.
Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 2 декабря.