"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"

В Москве 27 ноября в 19.00 пройдет концерт "Золотые хиты рока" в Государственном Кремлевском Дворце. Хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin вы услышите в новом исполнении.
Вокалисты Магнус Баклунда и Симоне Романато подарят вам море эмоций! Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов!
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей
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Больше комментариев – больше шансов победить! Для прохода на концерт будет необходим QR-код. Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем .