Еще две квартиры разыграют среди вакцинированных в Москве

Розыгрыш квартир проходит в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью". Москвичи, сделавшие прививку с 1 по 7 ноября, могут стать обладателями однокомнатной квартиры.
Ценные призы разыграют в прямом эфире телеканала "Москва 24". Узнать об итогах также можно на портале mos.ru.
Проверить результаты розыгрыша можно при помощи специального сервиса. Достаточно указать номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Инициатором акции "Вакцина – твой ключ к здоровью" выступила Московская торгово-промышленная палата. Это продолжение стимулирующих мер, которые действовали в столице весной и летом.
Участвовать в акции могут жители столицы от 18 лет, сделавшие оба компонента прививки от коронавируса или прошедшие ревакцинацию с 18 октября по 21 ноября. Розыгрыш квартир проходит каждую среду до 24 ноября.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от коронавируса в столице привились пять миллионов человек. Они получили первый и второй компонент вакцины. Градоначальник выразил надежду на сохранение темпов прививочной кампании.
Пройти вакцинацию можно на базе 100 московских поликлиник. Также пункты открыты в крупных торговых центрах и других популярных общественных местах. В центре столицы привиться можно в ГУМе и Гостином дворе.
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