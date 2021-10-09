Преставление Иоанна Богослова: традиции и приметы 9 октября

Подробно о том, какой церковный праздник 9 октября и том, что можно и что нельзя делать сегодня православным верующим, подробно в статье "Дни.ру".



9 октября 2021 года в православном календаре отмечается церковный праздник – день Преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси этот день называют днем днем Путника.







ИСТОРИЯ

9 октября православная церковь чтит память евангелиста Иоанна Богослова. Это единственный из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который скончался естественным путем.

После Вознесения Спасителя Иоанн остался рядом с Богородицей как помощник в делах. А когда вознеслась Богородица, Иоанн стал проповедовать.

Последние десять лет жизни он жил в городе Эфесе, где создал одно из своих Евангелий. Святой Иоанн Богослов жил более ста лет.

Когда он почувствовал приближение смерти, он позвал своих единомышленников и попросил приготовить ему могилу. Они сделали это и похоронили его. Однако другие последователи Иоанна решили раскопать захоронение, и там оказалось пусто. Это явление назвали чудом. В этот день 9 октября был установлен церковный праздник.

В предании говорится, что на могиле Иоанна Богослова каждый год появлялся священный прах, с помощью которого люди исцелялись от страшных хворей и обретали счастье на земле. Побывать в Эфесе в этот православный праздник великое счастье для христианина.



ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК 9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА