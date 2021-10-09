Преставление Иоанна Богослова: традиции и приметы 9 октября

9 октября 2021 года в православном календаре отмечается церковный праздник – день Преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси этот день называют днем днем Путника.
ИСТОРИЯ
9 октября православная церковь чтит память евангелиста Иоанна Богослова. Это единственный из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который скончался естественным путем.
После Вознесения Спасителя Иоанн остался рядом с Богородицей как помощник в делах. А когда вознеслась Богородица, Иоанн стал проповедовать.
Последние десять лет жизни он жил в городе Эфесе, где создал одно из своих Евангелий. Святой Иоанн Богослов жил более ста лет.
Когда он почувствовал приближение смерти, он позвал своих единомышленников и попросил приготовить ему могилу. Они сделали это и похоронили его. Однако другие последователи Иоанна решили раскопать захоронение, и там оказалось пусто. Это явление назвали чудом. В этот день 9 октября был установлен церковный праздник.
В предании говорится, что на могиле Иоанна Богослова каждый год появлялся священный прах, с помощью которого люди исцелялись от страшных хворей и обретали счастье на земле. Побывать в Эфесе в этот православный праздник великое счастье для христианина.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК 9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
- нельзя есть свежий чеснок и лук. Это могло привести к язвам.
- нельзя устраивать пиршества.
- нельзя ругаться, ссориться с близкими и повышать на них голос.
- нельзя употреблять спиртное.
- нельзя отказывать нищим и обездоленным в помощи.
- нельзя плакать.
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