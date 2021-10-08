Собянин поручил выплатить два млн рублей пострадавшему от рук хулиганов в метро

Собянин поблагодарил Ковалева за его поступок. Мэр сообщил, что пострадавшему уже лучше, но предстоит операция.
"Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье", – написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".
Также Собянин поблагодарил девушку, которая помогла задержать хулиганов, а также машиниста, дежурного и наряд полиции. "Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", – добавил мэр.
Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии московского метро. Трое хулиганов избили Ковалева, вступившегося за девушку, которая сделала им замечание. Мужчина получил серьезные травмы головы.
Все трое арестованы. В их отношении было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следственный комитет забрал дело себе и переквалифицировал по статье о покушении на убийство.
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