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Общество
Собянин поручил выплатить два млн рублей пострадавшему от рук хулиганов в метро

Собянин поручил выплатить два млн рублей пострадавшему от рук хулиганов в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин проведал в больнице Романа Ковалева, вступившегося за девушку в метро и пострадавшего от рук хулиганов. Градоначальник поручил руководству столичной подземки выделить мужчине помощь в размере двух миллионов рублей.
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Собянин поблагодарил Ковалева за его поступок. Мэр сообщил, что пострадавшему уже лучше, но предстоит операция.

"Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье", – написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".

Также Собянин поблагодарил девушку, которая помогла задержать хулиганов, а также машиниста, дежурного и наряд полиции. "Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", – добавил мэр.

Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии московского метро. Трое хулиганов избили Ковалева, вступившегося за девушку, которая сделала им замечание. Мужчина получил серьезные травмы головы.

Все трое арестованы. В их отношении было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следственный комитет забрал дело себе и переквалифицировал по статье о покушении на убийство.

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Фото: АГН Москва / Кирилл Зыков
Автор: 8 октября 2021, 15:51 Источник: "ВКонтакте" ✓ Надежный источник

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