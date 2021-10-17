Ерофеев день: Традиции и приметы 17 октября

17 октября православные чтят память святого Иерофея, жившего в Афинах в 1 веке.

История

Апостол Павел обратил Иерофея в христианство, позже посвятил его в сан епископа. По преданию, присутствовал при погребении Девы Марии. Иерофей стал святым, когда принял смерть от рук язычников. Именно этот церковный праздник связывают с наступлением холодов. Древние верили, что в этот день леший уходит в спячку после шумных празднований.

Что нельзя делать 17 октября

Задаваясь вопросом о том, какой сегодня праздник, люди ищут приметы и поверья, которые древние связывали с этим днем. Также не стоит пренебрегать и ограничениями в Ерофеев день. Главный запрет в православный праздник святого Ерофея – нельзя ходить в лес. Лесной дух может принести несчастье и даже напасть на одинокого путника в чаще. Нельзя работать на чужой территории, это сулит беды. Этот церковный праздник является одним из немногих, в который категорически запрещено играть свадьбы. Брак, заключенный 17 октября обернется скорым разводом. Нельзя ссориться и устраивать беспорядок. В этот церковный праздник нельзя пускать в дом незнакомцев, а лучше вообще воздержаться от встречи гостей.

Обычаи и приметы

17 октября 2021 года православные празднуют Ерофеев день. Поверья, связанные с этим церковным праздником, сохранились с древних времен.