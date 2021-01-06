"Все решения прозрачные": как работает Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

Член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова прокомментировала подписание президентом указа о создании Фонда. На данные момент реализуется закрепление многозвенной системы управления, которая не позволяет кому-либо принимать решения единолично.



Выяснилось, что решение о создании организации, оказывающей поддержку детям с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями, было принято давно. Изначально был предложен механизм финансирования дорогостоящего лечения для детей с орфанными и другими тяжелыми заболеваниями.

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Подобные изменения связаны с повышением налога на 2% для лиц, чей доход составляет более пяти миллионов рублей в год. По словам Елены Тополевой, эти деньги образуют значительную сумму средств, которая может покрыть расходы на лечение детей.

"Мы будем ежегодно представлять отчет о работе в Общественной палате. Фонд должен работать так, чтобы все решения были прозрачными. Кроме того, в органы управления должны входить не только эксперты, но и люди с высокой положительной репутацией", – добавила член ОП.

Указ о создании организации был подписан в первую среду 2021 года. Главой Фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Мужчина заверил, что их команда лично будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в России лекарств.

Основной задачей Фонда является спасение многочисленных детских жизней. Более девяти тысяч детей вошли в списки пациентов, страдающих редкими заболеваниями, для их лечения определено порядка 50 наименований препаратов.

Стоит отметить, что в состав Попечительского совета Фонда вошла заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор автономной некоммерческой организации "Авторский центр "Мир Семьи" Ирина Киркора. По словам Ирины Владимировны, тот факт, что президент подписал Указ о создании Фонда "Круг добра" для помощи в лечении детей с тяжелыми заболеваниями в Рождественский Сочельник, является символичным.

"Уверена, что система будет работать и обеспеченные граждане будут ответственно относиться к уплате НДФЛ в повышенном размере, не стремясь скрыть часть доходов, потому что мы всем обществом ответственны за здоровье наших детей. Каждый из нас может оказаться в страшной ситуации болезни маленького члена семьи и вместе мы в силах помочь. Считаю, что для россиян, платящих повышенный налог, – это повод для гордости и чувства сопричастности к решению одной из острейших проблем нашей жизни", – отметила она.