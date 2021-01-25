Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады "Я – профессионал"

Тимур Маннанов объяснил Владимиру Путину, что СУНЦ химико-технологической направленности на базе УГНТУ – это интернат для одаренных школьников, где можно было бы готовиться к олимпиадам и конкурсам. По мнению главы государства, эта идея очень хорошая. Он пообещал, что поручит коллегам в администрации президента проработать этот вопрос.
Вместе с тем российский лидер отметил, что создание такого интерната – задача непростая, ведь многие школьники зачастую не могут уехать из семьи. Владимир Владимирович привел в пример центр "Сириус". Мол, по возможности, нужно оставлять талантливых детей в местах их проживания.
Маннанов, в свою очередь, пояснил, что занимается подготовкой школьников Башкортостана к олимпиадам и поступлению в вузы. Однако такая работа затрудняется тем, что ребята проживают в разных городах региона, поэтому собрать их вместе каждый раз проблематично.
Путин поблагодарил Маннанова за инициативу, а также отметил, что деньги на создание СУНЦ можно найти.
"Важно грамотно, качественно организовать эту работу", – сказал президент.
Напомним, олимпиада "Я – профессионал" – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Это флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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