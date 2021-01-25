Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады "Я – профессионал"

В понедельник, 25 января, президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами российских вузов. Во время беседы медалист олимпиады "Я – профессионал" Тимур Маннанов, обучающийся в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ), предложил создать специализированный учебно-научный центр (СУНЦ).

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