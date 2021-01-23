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Общественник: Организаторы митингов провоцируют новые вспышки COVID-19

Общественник: Организаторы митингов провоцируют новые вспышки COVID-19

Организаторы незаконных акций проводят их после того, как в России наметилось улучшение ситуации с пандемией коронавируса. Несогласованные мероприятия могут спровоцировать очередной всплеск заболеваемости и привести к новым жертвам, отметил член Общественной палаты Николай Дайхес.
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Страна продолжает переживать пандемию коронавируса, и проводить массовые акции в это время неправильно с медицинской точки зрения, подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что улушение ситуации достигнуто ценой больших усилий: вакцинация, сознательность граждан, правильные противоэпидемические меры. Благодаря этому в Москве удалось ослабить ограничительные меры, отметил Дайхес.

"Я считаю абсолютно неправильным на этом фоне устраивать митинги по всей стране с привлечением молодежи и детей – рисковать их здоровьем ради удовлетворения собственных амбиций", – сказал общественник.

При этом Дайхес отметил, что оппозиционеры "страдают за народ и переживают так, что кушать не могут". В то же время они выгоняют людей на улицы и провоцируют новые вспышки коронавируса.

По его словам, ни один из оппозиционных деятелей не участвовал в борьбе с пандемией, в отличие от медиков, волонтеров, представителей малого и среднего бизнеса. Все пытались найти решения, чтобы помочь другим, подчеркнул член ОП.

"Где же были все оппозиционеры? Что же они тогда не призывали во главе со своим лидером выходить и помогать? Ни одного их не видел. Они отсиживались, наверное, по своим офисам, квартирам или за границей", – констатировал Дайхес.

Гражданское мужество и сознательность заключаются в помощи медикам, обществу и больным в разгар пандемии. а не в том, чтобы выгонять людей на площади, отметил Дайхес. "Всех молодых людей, которых они сейчас выгоняют на площади, надо было в самый тяжелый момент призывать идти помогать людям. Туда нужно было направить их энергию", – подытожил он.

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Автор: 23 января 2021, 20:28 Источник: Сайт Общественной палаты России ✓ Надежный источник

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