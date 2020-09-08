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В Минтруде рассказали о графике новогодних каникул и праздников в 2021 году

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Министерство труда и социальной защиты России опубликовало проект графика предстоящих новогодних каникул и праздников в 2021 году. Согласно документу, количество праздничных дней, приуроченных к Новому году, может увеличиться.

В частности, представители ведомства предложили сделать выходным днем 31 декабря. А новогодние каникулы традиционно продлятся 10 дней – с 1 по 10 января. Кроме того, выходными днями планируют сделать 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая, 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 12, 13 и 14 июня, а также 4, 5, 6 и 7 ноября, сообщает телеканал "360".

Автор: 8 сентября 2020, 11:03 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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