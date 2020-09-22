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Общество
В России появилась уникальная программа подготовки женщин-лидеров

В России появилась уникальная программа подготовки женщин-лидеров

Фото: www.facebook.com/senezhrsv
21 сентября в Мастерской управления "Сенеж" стартовали занятия в рамках новой образовательной программы "Женщина-лидер". Она призвана формировать и развивать сообщество успешных женщин, готовых участвовать в решении актуальных социально-экономических задач страны.
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Мастерская управления "Сенеж" – часть президентской платформы "Россия – страна возможностей". О старте программы для женщин сообщила в начале сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 21 сентября она приняла участие в презентации программы.

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В современном мире женщины могут добиться впечатляющих результатов, считает глава верхней палаты парламента. Матвиенко уверена, что запрос на более мягкий стиль управления будет увеличиваться.

"Знаю, разработчики программы сделали все, чтоб его участницы получили ответы на актуальные вопросы, приобрели современные управленческие навыки и компетенции. В итоге – они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал. В России условия для этого есть", – сказала Матвиенко.

Среди слушателей программы – самые активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". Программа состоит из четырех модулей, один из них офлайн, и если позволит эпидемиологическая обтановка, он пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске.

В конкурсе "Лидеры России" с каждым годом участвует все больше женщин, отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Например, в этом году 19% суперфиналистов – представительницы прекрасной половины человечества, уточнил он.

"Различные образовательные проекты, повышение квалификации – это отличный инструмент вовлечения в сообщество профессионалов, лидеров, причем как женщин, так и мужчин", – сказал Комиссаров.

В состав группы слушателей входят представительнцы бизнеса и госсектора. Руководящие посты занимают более 90% участниц программы "Женщина-лидер".

Зампред Совета Федерации Галина Карелова напомнила, что усиление роли представительниц прекрасного пола в общественной, экономической и политической жизни предусмотрено Национальной стратегией действий в интересах женщин. "Уже на протяжении нескольких лет наша страна входит в тройку лидеров по уровню развития женского лидерства и числу женщин на высоких руководящих должностях", – отметила парламентарий.

С каждым днем женщин-управленцев становится все больше, обратила внимания директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева. Особенно развиты лидерские качества у подрастающего поколения, отметила она.

"Мы сейчас вместе с АНО "Россия – страна возможностей", Агентством стратегических инициатив и партнёрами реализовываем масштабный конкурс для школьников – "Большая перемена", в котором приняли участие больше 1 миллиона старшеклассников. Почти 70% полуфиналистов – девушки", – сказала она.

В течение нескольких месяцев эксперты программы "Женщина-лидер" будут обучасть активных представительниц бизнеса и общественной жизни современным управленческим навыкам. "Мы попытаемся ответить на вопросы, что влияет на баланс разных жизненных сфер – личной и профессиональной, и как женщина может его поддерживать? Как руководит и управляет женщина, и как создается ее авторитет?" – рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Напомним, что мастерская управления "Сенеж" образована в 2019 году в рамках АНО "Россия – страна возможностей". Она призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих.

Автор: 22 сентября 2020, 11:36

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