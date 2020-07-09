В Москве приземлился самолет с задержанным губернатором Фургалом

В Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия", которым был доставлен в столицу губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, передает Пятый канал. Чиновника задержали утром 9 июля возле дома. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей.
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