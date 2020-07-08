Рогозина могут допросить по делу о разглашении гостайны

Утром 7 июля по подозрению в разглашении государственной тайны был задержан советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов. Адвокат отметил, что следователи могут допросить по этому делу его начальника Дмитрия Рогозина, передает телеканал "360".
Однако такой исход необязателен, уточнил юрист. "Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках "Роскосмоса", а той деятельности, когда он работал журналистом", – заметил он.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Как пережить смерть ребенка
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
На что бабы тратят свою жизнь?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Индийцы
меня с детства не замечают