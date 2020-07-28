Российский мультфильм вошел в топ-5 детских программ в мире

Российский мультфильм "Маша и Медведь" вошел в топ-5 детских передач во всем мире. Его предпочитают малыши от нуля до шести лет.

Такие результаты были получены в ходе апрельского исследования компании Kidz Global. В нем приняли участие 60 тысяч человек из 43 стран мира. Мультсериал переведен на 39 языков, напоминает телеканал "360".