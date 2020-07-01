"Фильм о настоящих мужчинах" – чемпион Европы по бодибилдингу Зайнилов о "Шугалее-2"

"Скоро выйдет детективный боевик "Шугалей-2" с продолжением повествования о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана", – написал спортсмен. Также он напомнил, что это не просто фильм, а реальная история двух наших соотечественников. "Наших ребят, ученых, социологов, второй год держат в частной ливийской тюрьме без предъявления обвинений", – поделился Зайнилов с читателями.
Действительно, в сюжет фильма легли события, происходящие с двумя российскими гражданами – сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В 2019 году ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Триполи по официальному приглашению местных властей для проведения социологического исследования, но вскоре были похищены боевиками и до сих пор удерживаются в их плену. "Это фильм о настоящих мужчинах, рекомендую к просмотру", – призвал чемпион.
МИД РФ и активисты пытаются добиться освобождения россиян. Съемочная команда "ТрииксМедиа", которая занималась созданием обеих частей фильма, надеется, что кинокартины также внесут существенный вклад в возвращение Максима и Самера домой.
"Первая часть фильма была очень сильной, с нетерпением жду выхода второй части", – завершил пост Зайнилов. Напомним, что первая часть кинокартины вышла 1 мая и доступна к открытому просмотру в сети, премьера "Шугалея-2" ожидается уже в сентябре этого года
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