Министр культуры России назвала дату открытия кинотеатров

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что показ новых фильмов в кинотеатрах начнется с середины июля. Их могут открыть для посетителей 15-го числа.
Напомним, что кинотеатры были закрыты из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Минкульт совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по их работе после открытия. В частности, говорилось о необходимости рассаживать зрителей на расстоянии метра друг от друга.
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