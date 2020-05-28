В США после смерти афроамериканца начались протесты и стрельба: погиб человек

В американском штате Миннесота начались беспорядки. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался во время задержания полицией. В ходе операции один из стражей порядка надавил на шею Флойда коленом, хотя тот говорил, что ему тяжело дышать.
Возмущенные жители штата вышли на акции протеста, началась стрельба. В результате беспорядков погиб мужчина: пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти его не удалось.
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