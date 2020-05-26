В центре Москвы обнаружили тело генерал-майора ФСБ

Тело генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева обнаружили в его квартире на Космодамианской набережной в Москве. По данным "МК", причиной смерти 74-летнего ветерана спецслужб стал сердечный приступ.
В 1991 году Юрию Бзаеву присвоили звание генерал-майора. С 1994 года он занимал должность заместителя начальника главного управления ФСБ. За время службы был награжден несколькими орденами и медалями. Его труды изучают в учебных заведениях ФСБ, сообщает URA.ru.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Где пропала невест а покойника?
Отличницы знают толк в жизни
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке