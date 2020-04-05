Шаповалов: Ни один оппозиционер не поддержал удерживаемых в Ливии россиян

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Воскресенье
5 апреля
Лента новостей
00:03
Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года
22:38
"Оказалась монстром!": известный рэпер опустил Гагарину
20:14
Дала заднюю: униженная Боня взяла обратно свои слова про обколотую Шишкову
18:33
В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
17:37
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса
17:31
Коронавирус: приколы про COVID-19
17:30
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
17:24
Обходите стороной: названы места с высокой угрозой заражения коронавирусом
17:21
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
17:21
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:16
Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана
17:05
"Джигановирус": Гуф записал прощальное видео из наркологической клиники
16:58
"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
16:49
У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем
16:38
"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева
16:24
"Мне очень больно": брошенная с пузом коллега Киркорова прервала молчание
16:20
Актер МХАТа пожаловался на увольнение в разгар пандемии коронавируса
15:51
Повод для шуток: патриарха Кирилла разгромили за объезд Москвы с иконой
15:36
Почему карантин из-за коронавируса опасен для пенсионеров
15:13
"Человек без кожи": во МХАТе высказались об уходе Домогарова
15:09
Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии
15:09
"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка
15:08
Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке
14:18
Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова
13:58
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч
13:38
"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"
13:29
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
13:23
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
12:47
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
12:40
У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
12:28
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
12:19
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь
11:37
Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко
11:20
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен
11:05
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
10:55
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
10:43
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
09:56
Известный тренер стал отцом в пятый раз
09:22
Павла Волю застукали танцующим на каблуках в платье жены
07:33
Возомнившего себя собакой Ягудина сравнили с Паниным
05:36
"Забыл, что это кино": Петров публично оценил работу возлюбленной
03:30
Рудковская об изменах Джигана: Террорист в плане интима
01:02
Коронавирус: последние новости сегодня, 5 апреля 2020 года
23:43
"Как тест на беременность": Рудковская рассказала об удивительной проверке на коронавирус
21:28
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
19:33
"Ужас": болезненный вид Юлии Ковальчук вызвал оторопь
17:50
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
17:37
"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге
17:31
"Муж убьет": находящаяся в истерике Казанова решилась на смелый шаг
17:27
"Внимание на горшки": выявлена неожиданная опасность коронавируса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Раскрыты шокирующие данные о здоровье Лещенко
Общество

Шаповалов: Ни один оппозиционер не поддержал удерживаемых в Ливии россиян

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политолог, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя в эксклюзивном порядке Федеральному агентству новостей (ФАН) грядущую премьеру художественного фильма "Шугалей" о российских социологах, отметил, что ни один из оппозиционных правозащитников не вышел поддержать Максима Шугалея и Самера Суэйфана. 
прочитано 1899 раз

"С моей точки зрения, в вопросе освобождения российских граждан из ливийского плена недостаточно активная роль у общественных правозащитных структур в России: как правило, это люди и организации, которые занимаются оппозиционной деятельностью, маркируя ее под правозащитную. Кроме того, зачастую это финансируется из-за рубежа. Ни один из тех правозащитников, которых мы видели, например, во время протестов в Москве, когда они якобы защищали интересы наших граждан, ни слова не сказал о Шугалее и захвате россиян как заложников в Ливии. Это странно", – утверждает Владимир Шаповалов.

ПО ТЕМЕ

Бойцов ЧВК "Вагнера" отправили в досрочные отпуска из-за перемирия в Ливии

В ФЗНЦ подтвердили побег своего сотрудника из ливийской тюрьмы "Митига"

Кроме того, политолог вспомнил пикеты и акции у посольства Ливии в поддержку российских сограждан, в которых участвовал лично. По словам Шаповалова, там в числе участников он не увидел ни одного такого "правозащитника".

Эксперт утверждает, такая избирательная политика двойных стандартов и отсутствие какого бы то ни было желания защищать россиян за рубежом со стороны указанных фигур и организаций, позиционирующих себя как правозащитников, создает очень грустную картину. Шаповалов считает, что такие люди эксплуатируют эту тему лишь для своих корыстных интересов.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были похищены боевиками в Ливии в мае 2019 года. Известно, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан в ходе своей исследовательской деятельности в Ливии обнаружили данные, которые могли бы испортить "имидж" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Узнав об этом, боевики, подконтрольные главе ПНС Файезу Сарраджу тут же похитили россиян и бросили их в неофициальной ливийской тюрьме "Митига", печально известной пытками заключенных и оказываемым психологическим давлением со стороны тюремщиков.

В апреле 2020 года в мире состоится премьера художественного фильма "Шугалей", повествующего о судьбе россиян.

По мнению политолога, такой формат донесения истории до общественности позволит актуализировать тему, ведь далеко не все россияне знают о плененных в Ливии социологах.

"Конечно, фильм привлечет внимание и наших сограждан, и организаций, и политических структур, и международных организаций – я в этом уверен. Подобного рода фильм важен, нужен и полезен. Я, конечно, тоже буду его смотреть", – заключил эксперт.

Автор: 5 апреля 2020, 20:31

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Звезда телепроекта "Дом-2" выложила сенсационное фото
Шоу-бизнес

"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца

Певица не стала выгораживать родителя
Шоу-бизнес

Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь

Артистка оставила все родне
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии

Татьяна Брухунова решилась на откровенность

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+