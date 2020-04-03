Знаменитый дизайнер умер от коронавируса

Итальянский дизайнер Серджио Росси скончался на 85-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, сообщает издание Vogue. Другие подробности не раскрываются.
Напомним, Серджио Росси создал одноименную компанию по пошиву женской обуви в 1951 году. Уже в 60-х годах марка приобрела большую популярность среди потребителей и перешла в категорию люкс, передает РИА Новости.
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