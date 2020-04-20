Россияне стали реже покупать водку во время пандемии

В России зафиксировали снижение спроса на водку. В период с 30 марта по 5 апреля продажи алкоголя уменьшились на 41% по сравнению с первой неделей предыдущего месяца, сообщает издание "Известия" со ссылкой на статистику "Такскома".
Граждане стали реже покупать и другие крепкие напитки. Продажи пива сократились на 26% по отношению к началу марта, передает RT.
Эксперты связывают падение спроса на алкоголь с тем, что россияне уже запаслись алкоголем. "Покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход", – уточнил руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
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