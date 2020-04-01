Песков рассказал о мерах предосторожности Путина в связи с пандемией коронавируса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, придерживается ли российский главнокомандующий каких-либо мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. По словам Пескова, президент соблюдает изоляцию, как и все сознательные граждане страны. Ранее государственный деятель заявлял, что Путин регулярно тестируется на наличие коронавируса, напоминает RT.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко