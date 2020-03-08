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Константин Ивлев улетел из России с любовницей после слухов об измене

Константин Ивлев. Фото: https://www.instagram.com/ivlevchef/?hl=ru
На днях супруга известного телеведущего рассказала журналистам о том, что ее муж нашел интрижку на стороне. По словам женщины, кулинар изменял ей в течение двух месяцев. 
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Мария Ивлева сообщила, что подала на развод. Она также добавила, что раздосадована не только самими похождениями супруга, но и тем, на кого пал выбор Констанина Ивлева. 

"Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!", – жаловалась 42-летняя жена шеф-повара. 

Мария добавила, что узнала об интрижке супруга благодаря видео из интернета. Она отметила, что намерена взыскать с мужа алименты на воспитание их шестилетней дочери Маши. У пары также есть 20-летний сын Матвей. 

Сам Константин Ивлев призвал поклонников не верить журналистам. По его словам, на самом деле никому не удавалось поймать его на измене. 

"Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться!", – коротко прокомментировал скандал звезда шоу "На ножах".

Однако эти слова он разместил рядом с фотографией, на которых кулинар в компании 28-летней любовницы Валерии Куденковой стоит на мосту у моря. По данным СМИ, пара отдыхает на Мальдивских островах. 

8 марта 2020, 00:02

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