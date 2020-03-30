Сообщивших о комендантском часе в Подмосковье полицейских проверят

Информация о комендантском часе в Московской области оказалась ложной. В отношении полицейских, объявивших о введении строго режима, проводится служебная проверка, передает ТАСС.
Начальник управления информации и общественных связей главка МВД по Подмосковью Татьяна Петрова рассказала, что правоохранители должны были сообщить гражданам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. О комендантском часе речи не было, уточняет телеканал "360".
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