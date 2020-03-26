Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом

Сотрудник Государственного секретариата Ватикана Джанлука Пеццоли заразился коронавирусом. Монсеньора поместили в отделение интенсивной терапии.
Как отмечает ТАСС, прелат Пеццоли проживал в Доме Святой Марфы, где находятся личные апартаменты Папы Римского Франциска. Официальные представители пока не подтвердили эти данные.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Ватикане достигло пяти. Все больные находятся в изоляции.
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