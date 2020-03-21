Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Журналист Владимир Познер рассказал, когда пандемия коронавируса COVID-19 может пойти на спад. Своими мыслями он поделился в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
По мнению Познера, переломный момент в борьбе с заболеванием произойдет в конце мая. Журналист также призвал россиян не волноваться и соблюдать правила гигиены.
"Маска помогает, если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша", – отметил Познер.
По последним данным, коронавирусом заразились 234 тысячи человек, причем большинство случаев зафиксировали в Европе. Жертвами инфекции стали 9 тысяч пациентов.
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