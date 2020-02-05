Из российских магазинов может исчезнуть чеснок

Сотрудники Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют исчезновение чеснока с прилавков российских магазинов. Это связано с эпидемией коронавируса из Китая 2019-nCoV, сообщает телеканал "360".
Руководитель центра Андрей Дальнов пояснил, что 80% чеснока Россия закупает у КНР. Из-за разгула вируса могут возникнуть перебои в поставках продукта, в результате чего он на какое-то время пропадет из сетевых магазинов. При этом самостоятельно выращивать чеснок в необходимых объемах страна сможет лишь в 2021 году, на смену поставщиков также уйдет немало времени, передают "Ведомости".
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