На круизном корабле с больными коронавирусом оказались двое россиян

На японском круизном лайнере, находившемся в плавании с 20 января, обнаружили десятерых человек, зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. В посольстве России в Японии сообщили, что на корабле находились двое россиян, передает "Москва 24".
Предположительно, находившихся на судне людей заразил китаец, который 25 января сошел с корабля в Гонконге. Власти Японии распорядились пришвартовать лайнер неподалеку от Йокогамы. После проведения медицинского осмотра всех заразившихся отправили в больницу префектуры Канагава. Их состояние врачи оценивают как нормальное.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Что случилось с дочкой Успенской?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Кто ваш любимый артист?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Ураааа! Это сладкое слово свобода?