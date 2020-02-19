"Дни.ру" дарят билеты: на мюзикл "Алые паруса"

Основная мысль постановки "Алые паруса" – это вера в любовь и в исполнение мечты. Музыкальную основу спектакля составляют более 30 вокальных номеров от выдающегося российского композитора Максима Дунаевского, которые исполняют звёзды и молодые артисты.
В февральском блоке показов примут участие звёзды российского мюзикла: Мария Иващенко, Эвелина Блёданс, Сергей Ли, Роман Графов, Андрей Школдыченко, Наталья Корецкая, Илья Викторов, Мария Плужникова и молодые, но не менее талантливые артисты – Мария Паротикова, Эмиль Салес, и Артём Елисеев.
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и @musicalheart.ru
- Отметьте в комментариях разных друзей
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Мюзикл «Алые паруса» ❤️ (3 приглашения на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @musicalheart.ru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 26 февраля в stories! ⠀ #подарки #мюзикл #розыгрыш #конкурс #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался романтический на двоих в роскошном ресторане.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Муж считает что детей надо наказывать