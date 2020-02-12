"Дни.ру" дарят подарки: романтический ужин на 14 февраля

Ко дню всех влюбленных известный итальянский шеф-повар Мирко Дзаго порадует фантастическим сет-меню двух счастливчиков. Разнообразие и потрясающий вкус блюд не оставит никого равнодушным.
Красный тунец, блинчик, фаршированный рикоттой и спаржей, гребешок, цукини и шафран, телятина, артишоки и многое другое будет вас ждать. Меню действительно только один вечер – 14 февраля, начиная с 17:00, в ресторанах Officina на Петровке и в Китай-городе.
Чтобы победить, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и @officina.moscow
- Отметьте в комментариях того, с кем хочешь пойти
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❣️ВНИМАНИЕ КОНКУРС❣️ ⠀ В честь предстоящего дня всех влюбленных мы подготовили для вас сюрприз! ��❤️�� Вы сможете совершенно бесплатно поужинать со своей второй половинкой в московском ресторане Officina �� ⠀ Шеф-повар Мирко Дзаго @mirckozago подготовил для вас потрясающее сет-меню (что в него входит вы можете посмотреть по ссылке в шапке профиля) ⠀ Условия конкурса: ❣️Подпишись на @dniru @officina.moscow ❣️ Отметьте как можно больше друзей, знакомых в разных комментариях ⠀ Победителя выберем 13 февраля в 21.00 �� ⠀ #ДеньСвятогоВалентина #ДеньВсехВлюблённых #акция #специальноеменю #итальянскийресторан #итальянскаякухня #едавмоскве #паста #kudagomsk #Officina #ресторан #кудапойтивмоскве #Москва #Moscow
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