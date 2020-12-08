В Кремле ответили на сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новость о проблемах со здоровьем у Владимира Путина "полной чушью". "Вообще никакого приличия нет", – сказал представитель Кремля.
В разговоре с РИА Новости Песков отметил, что авторы материалов могли бы сначала спросить о самочувствии лидера у него, прежде чем публиковать недостоверную информацию.
Представитель Кремля подчеркнул, что это не первый информационный вброс против Путина. Песков заявил, что знает, кто занимается этой работой, и что она будет продолжаться.
Ранее в Сети появилась новость о "близкой подруге" президента России – Светлане Кривоногих. Как утверждают авторы публикации, женщина родила Путину внебрачную дочь.
Журналисты издания "Проект" заявили, что девушка на 70% похожа на главу государства. При этом они отказались показать ее фотографию по этическим соображениям.
Это известие также опровергли в Кремле. Дмитрий Песков назвал публикацию о подруге Владимира Путина и их дочери провокационной желтизной. "Это абсолютно голословные утверждения", – подчеркнул он.
Отметим, что президент тщательно оберегает личную жизнь. Владимир Путин объяснил, что не хочет показывать публике своих родных из соображений безопасности.
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