Мясников раскритиковал предложение Онищенко сократить новогодние праздники: Звучит неумно

Врач раскритиковал предложение своего коллеги. По мнению телеведущего, предстоящие новогодние праздники – единственное светлое пятно в жизни россиян. "На здоровье граждан плохо влияет изоляция", – подчеркнул Александр Мясников.
Специалист уверен: слова Геннадия Онищенко только спровоцируют недовольство среди россиян. В своем телеграм-канале Мясников порекомендовал бывшему руководителю Роспотребнадзора почаще общаться с простыми гражданами.
Телеведущий также не согласился с утверждением, что от длинных праздников страдает экономика. Мясников отметил, что в нынешних условиях такие слова звучат неумно. "Он (Геннадий Онищенко. – Прим.ред.) последний год где был?", – возмутился врач.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора заявил, что январские праздники негативно сказываются на здоровье граждан. По его словам, первые дни нового года – самый напряженный период для работников скорой помощи.
И если раньше масштаб алкогольных отравлений и травм в праздники смягчался за счет того, что многие россияне улетали в другие страны, то в наступающем году такого не будет, выразил мнение Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!
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